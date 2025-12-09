За добытый для стройки песок нужно платить налог

Для общераспространенных полезных ископаемых, таких как песок, НДПИ рассчитывают из стоимости добытого песка.

Налоговики рассказали, как расчитывать и платить ресурсные налоги.

Ресурсные налоги взимаются за использование природных ресурсов. К ним относятся: налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), водный налог и сбор за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами.

НДПИ должны платить компании и ИП, признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством РФ.

Налоговый период по НДПИ – календарный месяц. Налоговую декларацию сдают до 25-го числа месяца, следующего за истекшим.

Налоговую базу по НДПИ рассчитывают самостоятельно в отношении каждого добытого полезного ископаемого и для полезных компонентов, которые извлекли попутно при добыче основного полезного ископаемого.

В отношении общераспространенных полезных ископаемых, таких как песок строительный, налоговая база по НДПИ определяется как стоимость добытых полезных ископаемых по правилам, установленным ст. 340 НК, уточнили в УФНС.

Стоимость добытого полезного ископаемого определяется как произведение количества добытого полезного ископаемого и стоимости единицы ископаемого.