За добытый для стройки песок нужно платить налог
Налоговики рассказали, как расчитывать и платить ресурсные налоги.
Ресурсные налоги взимаются за использование природных ресурсов. К ним относятся: налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), водный налог и сбор за пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами.
НДПИ должны платить компании и ИП, признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством РФ.
Налоговый период по НДПИ – календарный месяц. Налоговую декларацию сдают до 25-го числа месяца, следующего за истекшим.
Налоговую базу по НДПИ рассчитывают самостоятельно в отношении каждого добытого полезного ископаемого и для полезных компонентов, которые извлекли попутно при добыче основного полезного ископаемого.
В отношении общераспространенных полезных ископаемых, таких как песок строительный, налоговая база по НДПИ определяется как стоимость добытых полезных ископаемых по правилам, установленным ст. 340 НК, уточнили в УФНС.
Стоимость добытого полезного ископаемого определяется как произведение количества добытого полезного ископаемого и стоимости единицы ископаемого.
