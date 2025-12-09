С 2026 года в налоговой можно поставить новую отметку в паспорт вместо ИНН
С 1 января 2026 года вступит в силу приказ ФНС от 23.10.2025 № ЕД-7-14/920@, которым утвержден порядок проставления в паспорте гражданина РФ отметки о номере записи в Едином федеральном информационном регистре сведений о населении (ИД ЕРН).
Ставить отметку будут в виде штампа налоговой, и с этой же даты больше не будут ставить отметку об ИНН.
ИД ЕРН – это уникальный цифровой код, присвоенный россиянину при внесении его данных в федеральную систему «Единый регистр сведений о населении».
Использование ИД ЕРН упростит подтверждение личности и необходимых сведений при оформлении государственных услуг, пособий, льгот, а также при регистрации имущественных прав.
«Отметка является дополнительным инструментом идентификации и не заменяет ИНН и СНИЛС», — подчеркнули налоговики.
Отметку можно ставить по желанию. В налоговой это сделают бесплатно.
Комментарии2
Надо сразу на лбу татухи делать.
Абыр-абырвалг!