С 2026 года в налоговой можно поставить новую отметку в паспорт вместо ИНН

Отметка об ИД ЕРН пригодится при оформлении госуслуг, пособий, льгот и при регистрации имущественных прав.

С 1 января 2026 года вступит в силу приказ ФНС от 23.10.2025 № ЕД-7-14/920@, которым утвержден порядок проставления в паспорте гражданина РФ отметки о номере записи в Едином федеральном информационном регистре сведений о населении (ИД ЕРН).

Ставить отметку будут в виде штампа налоговой, и с этой же даты больше не будут ставить отметку об ИНН.

ИД ЕРН – это уникальный цифровой код, присвоенный россиянину при внесении его данных в федеральную систему «Единый регистр сведений о населении».

Использование ИД ЕРН упростит подтверждение личности и необходимых сведений при оформлении государственных услуг, пособий, льгот, а также при регистрации имущественных прав.

«Отметка является дополнительным инструментом идентификации и не заменяет ИНН и СНИЛС», — подчеркнули налоговики.

Отметку можно ставить по желанию. В налоговой это сделают бесплатно.