❔ Нужно ли перевыпускать электронную подпись при смене паспорта по возрасту

Если паспорт меняют по возрасту – перевыпуск сертификата ЭЦП не требуется.

Налоговую службу спросили – нужно ли ИП перевыпускать ЭЦП при замене паспорта по возрасту, ФИО при этом не менялись.

Нет, при смене паспорта по возрасту перевыпуск сертификата не требуется, ответили налоговики.

