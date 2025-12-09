Премиум 8012 Мобильная
Курсы валют

💲 Центробанк повысил курс евро на 1 рубль 9 декабря 2025 года

Банк России установил курс доллара США 77 рублей, евро стоит 89,7.

На 9 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 77 рублей, курс евро вырос на рубль до 89,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 9 декабря 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

77,2733 рубля

Евро

89,7054 рубля

Юань

10,8283 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 9 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 8 декабря 2025 года курс доллара был 76,0937 рубля, евро — 88,7028, юаня — 10,7328.

Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов считает, что рубль укрепляется из-за запертой внутри России валюты. Главная причина укрепления рубля — валюту сложно вывести за рубеж, поэтому она накапливается и давит на курс рубля.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

