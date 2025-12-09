💲 Центробанк повысил курс евро на 1 рубль 9 декабря 2025 года
Банк России установил курс доллара США 77 рублей, евро стоит 89,7.
На 9 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 77 рублей, курс евро вырос на рубль до 89,7.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 9 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,2733 рубля
Евро
89,7054 рубля
Юань
10,8283 рубля
Для сравнения, 8 декабря 2025 года курс доллара был 76,0937 рубля, евро — 88,7028, юаня — 10,7328.
Глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов считает, что рубль укрепляется из-за запертой внутри России валюты. Главная причина укрепления рубля — валюту сложно вывести за рубеж, поэтому она накапливается и давит на курс рубля.
