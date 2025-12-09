Депутат рассказал, какие документы нужны для повышенной пенсии в 2026 году

До 31 декабря 2025 можно подать заявление о доплате к пенсии.

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил, что пенсионеры могут до 31 декабря 2025 года подать документы для доплаты, если в семье есть нетрудоспособные иждивенцы.

Такими считаются дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет, супруг или родители с инвалидностью.

«Закон дает право на прибавку в размере трети фиксированной выплаты за каждого иждивенца, максимум за троих. С учетом фиксированной выплаты 9 584,69 рубля доплата в 2026 году составит примерно 3 195 рублей за одного иждивенца, около 6 390 рублей за двоих и до 9 585 рублей за троих», — пояснил Панеш.

Для назначения доплаты нужны:

свидетельства о рождении;

справка из вуза;

документы об инвалидности;

подтверждение отсутствия собственной пенсии у иждивенца.

Он напомнил, что вырастет пенсия у тех, кто в конце 2025 года достигнет 80 лет или оформляет в декабре первую группу инвалидности: фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. Для этого нужно, чтобы сведения о дате рождения и группе инвалидности были у СФР.

Если фактически за пенсионером ухаживает родственник или другой человек, уход лучше оформить официально, подав заявление и сведения о том, что ухаживающий трудоспособен, но не работает и не получает страховую пенсию, рекомендует Панеш.

Также он советует проверить стаж, дающий право на повышенную выплату – за работу в сельском хозяйстве не менее 30 лет, труд в районах Крайнего Севера и приравненных местностях.

«Если части стажа пока нет в электронных сведениях, можно успеть запросить архивные справки у бывших работодателей, взять выписки из архивов и подать заявление о перерасчете. Тогда в 2026 году фиксированная часть пенсии будет рассчитываться уже с учетом этих повышающих коэффициентов», — отметил парламентарий.

Если вся пенсия ниже регионального минимума, СФР назначит доплату до этой величины.