Валютный контроль

💢 Для россиян продлили запрет на покупку долей в иностранном бизнесе

Чтобы приобрести долю в иностранных компаниях, российским предпринимателям нужно получать специальное разрешение от Центробанка до 31 декабря 2026 года.

Президент Владимир Путин подписал указ от 08.12.2025 № 894, по которому резиденты РФ не могут покупать доли в иностранных компаниях без разрешения Банка России.

Такие ограничения уже действуют с марта 2022 года. Сейчас их продлили до 31 декабря 2026 года.

Согласно документу, российские предприниматели сначала должны получить разрешение о Центробанка, а потом покупать доли, вклады и паи в имуществе иностранных компаний.

В ЦБ объяснили, что разрешение регулятора не нужно, если сумма таких операций в пользу одного юрлица не выше 15 млн рублей, а также если сделка проходит в рублях или в валюте дружественных стран.

