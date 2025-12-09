Рынок нейросетей в России вырастет в пять раз в 2025 году

К концу 2025 года российский рынок генеративного искусственного интеллекта (ИИ) увеличится в пять раз — до 58 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году годовой показатель был 13 млрд.

Согласно прогнозам консалтинговой компании Onside и вендора Just AI, к 2030 году рынок ИИ увеличится до 778 млрд рублей, а среднегодовой рост будет 68,1%. Однако такой сценарий будет зависеть от успехов в масштабировании внедрений ИИ в 2026-2027 годах. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас лидерами по внедрению нейросетей стали: сфера IT (7 млрд рублей), банковский и страховой сектор экономики (12 млрд), а также ретейл (6 млрд). Чаще всего нейросети помогают бизнесу автоматизировать клиентский сервис, службы поддержки и маркетинга.