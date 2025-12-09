🍷 Роскачество опубликовало рейтинг лучших игристых вин 2025 года

Определиться с выбором игристых вин под Новый год помогут специалисты, которые составили «Винный гид России».

Эксперты «Винного гида России» провели исследование игристых вин и определились с лучшими.

В список лидеров среди белых брютов попали: «Brut d'Or Блан де Блан» 2021 года, «Brut d'Or Блан де Нуар» 2021 года от «Абрау-Дюрсо» и «Блан де Блан» 2019 года («Фанагория»). Об этом сказано на сайте Роскачества.

Среди белых полусладких игристых вин лучшими стали: «Мускат» 2024 года («Винодельня № 78»), «Граф Воронцов» 2024 года и «Брюле.Кюве» 2024 года от «Фанагории».

Лучшими полусухими игристыми винами оказались: «Мускат» 2022 года («Эссе»), «Фриззанте» 2024 года («ЗБ вайн») и «Кюве» 2024 года («Цимлянское»).

Среди сладких игристых вин специалисты особенно оценили белое вино 2022 года и розовое вино 2022 года производителя «Тет де Шеваль» и красное вино 2023 года «Цимлянское».