🌲 Искусственные елки за год подешевели почти в два раза

Стоимость ели начинается от 370 рублей и достигает 80 тысяч.

По сравнению с 2024 годом минимальная стоимость искусственных елок высотой 1,5 м снизилась почти в два раза.

Об этом сообщил председатель президиума Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«Благодаря расширению ассортимента и оптимизации закупок в этом году минимальная цена на популярные искусственные елки высотой 1,5 м снизилась почти вдвое – до 760 рублей по сравнению с 1 500 рублей год назад», — сказал он.

Сезон продаж новогодних елей в сетевой рознице уже начался. В торговых сетях представлено от 40 до 200 видов искусственных елок, а на онлайн-витринах доступно более тысячи позиций.

Цены на настольные елки начинаются от 90 рублей, в среднем они обходятся в 318 рублей. Напольные варианты начинаются от 370 рублей и достигают 80 тыс.

Средняя цена двухметровой ели – около 6 300 рублей.

Цвета елок варьируют от классических зеленых до белых, золотых и серебряных, литых. Есть и ели с дополнительным декором – шишками, ягодами, подсветкой или имитацией снега.

Основные поставщики искусственных елей – Беларусь, Китай, Вьетнам и Таиланд, добавил Богданов.