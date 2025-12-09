⚡️ Итоги дня: участников ДТП хотят отдельно штрафовать за отсутствие ОСАГО, заработок руководителей в 10 раз выше доходов подчиненных, новогодние путешествия подорожали

В Общественной палате предложили ввести отдельный штраф за отсутствие полиса ОСАГО при ДТП. Штраф нужно ввести независимо от того, кто виноват в ДТП, и он должен быть повышенным.

Несовершеннолетних не возьмут на работу в хосписы, бани и ночные клубы. Всего список включает 67 пунктов. В Минтруде считают, что такое регулирование поможет надежнее защитить права и здоровье несовершеннолетних.

В Совфеде предложили маркировать на маркетплейсах товары, выпущенные с согласия правообладателей. Это поможет бороться с контрафактной продукцией.

В 2026 году начнут действовать ограничения на вывоз золота в слитках из России, заявил вице-премьер Александр Новак. Это нужно, чтобы обелить экономику и пресечь вывоз из страны активов неясного происхождения.

Объем размещений ЦФА в России в 2025 году превысил 700 млрд рублей. Рынок постепенно становится массовым — на платформах зарегистрировано более полумиллиона пользователей, 97 тыс. уже совершали сделки.

В России зарплаты руководителей в среднем превышают доходы их подчиненных в 10 раз.

Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh вышел на рынок Колумбии. Компания уже открыла офис в Медельине, запустила первую партию самокатов и настроила их сервисную поддержку.

Система оплаты проезда по биометрии (распознаванию лица) начала работать на всех без исключения станциях московского метро и Московского центрального кольца (МЦК). До конца 2026 года биометрию планируется расширить на все МЦД столицы.

Ретейлер «Золотое яблоко» подключит в своем мобильном приложении функцию, с которой покупатель сможет оставлять безналичные чаевые для сотрудников и курьеров.

Средняя стоимость путешествия под Новый год увеличилась на 52% в сравнении с данными за 10 месяцев 2025 года. Средний чек составил 272 тыс. рублей.

Количество командировок россиян за границу сократилось на 25%. В сентябре-ноябре 2025 года средняя стоимость командировки для российского бизнеса с учетом суточных выросла на 21% год к году. Авиабилеты для корпоративного сегмента подорожали на 17%, железнодорожные — на 10%, трансферы — на 13%.

Мошенники начали обманывать с помощью предновогодних детских елок. Родители теряют бдительность в поисках выгодных предложений и быстро реагируют на сообщения о билетах, подарках или «уникальных» акциях.

Более 550 тысяч обращений поступило на прямую линию Президента Владимира Путина. Самым популярным способом задать вопрос остается телефонный звонок по номеру 8-800-200-40-40, на втором месте — чат-бот платформы Max.

Сбербанк подключил к своему сервису бесконтактных платежей через Bluetooth «Вжух» смартфоны на операционной системе Android. В августе 2025 года сервис заработал для пользователей iPhone.