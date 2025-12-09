8026 ОК НДС на УСН Дескоп
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: участников ДТП хотят отдельно штрафовать за отсутствие ОСАГО, заработок руководителей в 10 раз выше доходов подчиненных, новогодние путешествия подорожали

Подготовили обзор главных событий дня — 9 декабря 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Общественной палате предложили ввести отдельный штраф за отсутствие полиса ОСАГО при ДТП. Штраф нужно ввести независимо от того, кто виноват в ДТП, и он должен быть повышенным.

  • Несовершеннолетних не возьмут на работу в хосписы, бани и ночные клубы. Всего список включает 67 пунктов. В Минтруде считают, что такое регулирование поможет надежнее защитить права и здоровье несовершеннолетних. 

  • В Совфеде предложили маркировать на маркетплейсах товары, выпущенные с согласия правообладателей. Это поможет бороться с контрафактной продукцией.

  • В 2026 году начнут действовать ограничения на вывоз золота в слитках из России, заявил вице-премьер Александр Новак. Это нужно, чтобы обелить экономику и пресечь вывоз из страны активов неясного происхождения.

  • Объем размещений ЦФА в России в 2025 году превысил 700 млрд рублей. Рынок постепенно становится массовым — на платформах зарегистрировано более полумиллиона пользователей, 97 тыс. уже совершали сделки.

  • В России зарплаты руководителей в среднем превышают доходы их подчиненных в 10 раз.

  • Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh вышел на рынок Колумбии. Компания уже открыла офис в Медельине, запустила первую партию самокатов и настроила их сервисную поддержку.

  • Система оплаты проезда по биометрии (распознаванию лица) начала работать на всех без исключения станциях московского метро и Московского центрального кольца (МЦК). До конца 2026 года биометрию планируется расширить на все МЦД столицы.

  • Ретейлер «Золотое яблоко» подключит в своем мобильном приложении функцию, с которой покупатель сможет оставлять безналичные чаевые для сотрудников и курьеров.

  • Средняя стоимость путешествия под Новый год увеличилась на 52% в сравнении с данными за 10 месяцев 2025 года. Средний чек составил 272 тыс. рублей.

  • Количество командировок россиян за границу сократилось на 25%. В сентябре-ноябре 2025 года средняя стоимость командировки для российского бизнеса с учетом суточных выросла на 21% год к году. Авиабилеты для корпоративного сегмента подорожали на 17%, железнодорожные — на 10%, трансферы — на 13%.

  • Мошенники начали обманывать с помощью предновогодних детских елок. Родители теряют бдительность в поисках выгодных предложений и быстро реагируют на сообщения о билетах, подарках или «уникальных» акциях.

  • Более 550 тысяч обращений поступило на прямую линию Президента Владимира Путина. Самым популярным способом задать вопрос остается телефонный звонок по номеру 8-800-200-40-40, на втором месте — чат-бот платформы Max.

  • Сбербанк подключил к своему сервису бесконтактных платежей через Bluetooth «Вжух» смартфоны на операционной системе Android. В августе 2025 года сервис заработал для пользователей iPhone.

  • Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам на вторичное жилье в России вырос за десять месяцев 2025 года на 92% — до 171,7 млрд рублей.

