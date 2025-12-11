💢 С 2026 года увеличится период охвата выездной налоговой проверки

Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ о налоговой реформе дополнил ст. 89 НК РФ о выездном контроле по налогам.

Увеличен период, за который могут проводить проверку: под нее сможет подпасть не только предыдущий, но и текущий год, если в нем уже есть законченные налоговые периоды. Такое уточнение добавили в абз. 2 п. 4 ст. 89 НК.

«… абзац второй пункта 4 статьи 89 после слов "проведении проверки," дополнить словами "а также налоговые периоды года, в котором вынесено решение о проведении выездной налоговой проверки, завершившиеся до даты вынесения такого решения,"», — сказано в законе с изменениями в НК с 2026 года.

На этом заострила внимание аудитории в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета при Нацсовете при Президенте РФ, эксперт по финансовым вопросам, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор.

Эльвира Митюкова, эксперт

Она пояснила, что с 2026 года инспекторы смогут проверять текущим годом налоги, по которым налоговый период меньше года. А именно:

НДС ;

акцизы;

НДПИ;

водный налог;

налог на игорный бизнес;

торговый сбор;

налог при АУСН;

налог на профессиональный доход.

А вот НДФЛ и налог на прибыль в этот список не входят.

