💢 С 2026 года увеличится период охвата выездной налоговой проверки
Увеличен период, за который могут проводить проверку: под нее сможет подпасть не только предыдущий, но и текущий год, если в нем уже есть законченные налоговые периоды. Такое уточнение добавили в абз. 2 п. 4 ст. 89 НК.
«… абзац второй пункта 4 статьи 89 после слов "проведении проверки," дополнить словами "а также налоговые периоды года, в котором вынесено решение о проведении выездной налоговой проверки, завершившиеся до даты вынесения такого решения,"», — сказано в законе с изменениями в НК с 2026 года.
На этом заострила внимание аудитории в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета при Нацсовете при Президенте РФ, эксперт по финансовым вопросам, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор.
Она пояснила, что с 2026 года инспекторы смогут проверять текущим годом налоги, по которым налоговый период меньше года. А именно:
НДС;
акцизы;
НДПИ;
водный налог;
налог на игорный бизнес;
торговый сбор;
налог при АУСН;
налог на профессиональный
доход.
А вот НДФЛ и налог на прибыль в этот список не входят.
