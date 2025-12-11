✔ В отчете о финансовых результатах — новый обязательный показатель

С годового отчета за 2025 год расширен минимальный перечень показателей для ОФР.

С отчета о финансовых результатах за 2025 год в нем, помимо прочего, начнут отражать прибыль или убыток от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций).

С 16 декабря 2025 года начнет действовать новая редакция приказ Минфина от 04.10.2023 № 157н, которым утвержден ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Прочие доходы и прочие расходы, связанные с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни, идут в зачет. Например:

результат от выбытия объекта ОС;

курсовые разницы;

результат переоценки внеоборотных активов, включаемый в доходы или расходы отчетного периода;

результат обесценения внеоборотных активов и восстановления обесценения.

Об этом в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» рассказала Анна Тетерлева — к. э. н., АССA, аттестованный аудитор, директор ООО «Финансовые технологии — Аудит» (топ-15 аудиторских компаний Урала и Западной Сибири), 24 года опыта в финансах, включая работу в «большой четверке» аудиторских компаний мира, эксперт по аудиту, бухучету и МСФО, автор 60 учебных пособий и статей по бухучету и МСФО.

Эксперт Анна Тетерлева на Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»

