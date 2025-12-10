8020 ЦОК ОК АУСН - Мобильная
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 декабря 2025 года

Банк России установил курс доллара США 76,8 рублей, евро стоит 89,4.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 декабря 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

76,8084 рубля

Евро

89,4267 рубля

Юань

10,8340 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 10 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 9 декабря 2025 года курс доллара был 77,2733 рубля, евро — 89,7054, юаня — 10,8283.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал, что традиционно под конец года рубль ослабевает, но сейчас в его пользу играет макроэкономическая стабильность в РФ, положительный торговый баланс и низкий спрос на иностранную валюту.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

