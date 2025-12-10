💲 Курс доллара, евро и юаня на 10 декабря 2025 года
На 10 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,8 рублей, курс евро — 89,4.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 10 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,8084 рубля
Евро
89,4267 рубля
Юань
10,8340 рубля
Для сравнения, 9 декабря 2025 года курс доллара был 77,2733 рубля, евро — 89,7054, юаня — 10,8283.
Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман рассказал, что традиционно под конец года рубль ослабевает, но сейчас в его пользу играет макроэкономическая стабильность в РФ, положительный торговый баланс и низкий спрос на иностранную валюту.
