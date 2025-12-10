🚶 Как добраться на конференцию Бух.Совет 2026

Уже завтра, 11 декабря 2025 года, стартует двухдневная IX Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» Бух.Совет 2026. Расскажем про локацию и как ее найти.

Конференция Бух.Совет 2026 пройдет 11-12.12.2025 по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 2, 1-й этаж гостиницы Novotel City.

Как добраться на метро

Как найти: по ссылке можно построить маршрут к Novotel Moscow City самостоятельно. На наш взгляд, проще всего доехать до станции Москва-Сити на МЦК (Московское центральное кольцо).

Маршрут до места проведения конференции на метро

Станция открытая, но ее защищают зеленые большие щиты. Вам надо выходить в стороны выходов № 2-6.

Маршрут до места проведения конференции

Вот схема, по которой понятно куда идти, когда вы вышли из метро. Дорога от метро до отеля займет примерно 5-7 минут.

Маршрут до места проведения конференции

Так выглядит Novotel Moscow City. Вам сюда.

Маршрут до места проведения конференции

Как добраться на автомобиле

Территория ММДЦ «Москва-Сити» включена в перечень городских парковок закрытого типа, администрируемых ГКУ «АМПП». Для заезда вам нужен КПП 4. Он находится со стороны Пресненской набережной.

Маршрут до места проведения конференции

Въезды оборудованы системой считывания госномера автомобиля. Шлагбаум поднимется автоматически, для этого госномер должен быть чистым и читаемым. Если шлагбаум не поднялся, необходимо взять билет или приложить карту «Тройка»/банковскую карту и использовать их в качестве парковочного билета.

Тарифы:

Оплата производится с 1-й минуты по тарифу: с 07:00 до 00:00 – 600 ₽ первый час, со 2-го часа – 900 ₽/час (действует с 01.06.2024); с 00:00 до 07:00 – 400 ₽/час. Неполный час оплачивается как полный. Время на выезд с парковки после оплаты – 10 минут. Компенсация при утере парковочного билета – 5 000 ₽ и плата за фактическое время размещения. За выезд с территории ММДЦ «Москва-Сити» без оплаты – штраф в размере 5 000 рублей + оплата пребывания.

Как оплатить парковку:

В приложении «Парковки России» по госномеру или номеру парковочного билета.

На стойках выезда — безналичный расчет.

В терминалах оплаты — безналичный расчет.

Для такси: бесплатно первые 20 минут после въезда при наличии лицензии Москвы и Московской области и (или) активного заказа.

Внимание! Важная информация!

❗ Уважаемые участники, убедительная просьба, в момент регистрации при себе иметь распечатанный билет Бух.Совет 2026 или штрих-код на мобильном устройстве для своевременного и беспрепятственного прохождения регистрации.

Если возникнут трудности с поиском локации или другие вопросы по конференции — звоните по телефону +79187698925 (Ирина).

Вас всех ждем! 11 декабря в 9:00 начнется регистрация на конференцию, первый спикер начет выступление ровно в 10:00!