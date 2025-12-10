Страховщики предлагают изменить закон об ОСАГО в свою пользу

Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает внести изменения в регулирование ОСАГО. Инициативу внес глава союза Евгений Уфимцев на круглом столе в Совфеде.

«Предлагается в рамках второго чтения законопроекта принять минимально необходимые изменения в закон об ОСАГО в целях прекращения взысканий сумм убытков по ГК свыше лимита в ОСАГО», — сказал Уфимцев.

Сейчас лимит возмещения по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей при вреде имуществу и 500 тысяч – за вред жизни и здоровью.

Но Верховный суд указал, что страховой лимит по ОСАГО можно превысить, если страховщик пытался уклониться от организации ремонта, и потребитель требует уже не страхового возмещения, а взыскания убытков.

Вторая предложенная поправка от РСА – запретить цессию в ОСАГО. Так выплаты от страховщика смогут получить только сами застрахованные или их законные представители, а не автоюристы.