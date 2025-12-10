18 регионов получат дополнительные деньги на газификацию

Выделенные средства позволят подключить к газовым сетям до 11 тысяч домов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 9 декабря 2025 года № 3656-р, по которому до конца 2025 года 18 регионов получат дополнительное финансирование по программе социальной газификации.

«Перераспределение позволит увеличить число заключенных договоров на подключение домов к газовым сетям с 10,2 тыс. до 11 тыс.», — сказано на сайте кабмина.

Всего в 2025 году по программе социальной газификации 55 регионов получили 1 млрд рублей. Сумму сформировали по заявкам местных властей.

Также участникам программы, у которых есть право на льготы, выделят субсидии на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Размер поддержки — не менее 100 тыс. рублей.

Субсидии могут получить многодетные семьи, люди с невысокими доходами, участники СВО и их семьи, инвалиды I группы, ветераны Великой Отечественной войны, а также те, кто ухаживает за детьми-инвалидами.