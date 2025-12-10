ФНС: что делать, если не получили документы о постановке на учет ООО

Данные документы можно получить на бумаге по запросу заявителя в налоговую.

Компания при регистрации через банк не получила свидетельство о постановке на учет ООО и лист записи ЕГРЮЛ. Как получить эти документы, спросили в чате ФНС.

«После регистрации ООО эти документы в электронном виде должны быть направлены по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган», — ответили налоговики.

Теперь их можно получить на бумаге заявителю или его представителю по нотариальной доверенности по запросу заявителя, представленному в налоговую.

Подробнее о том, как составлять отчетность для ФНС и СФР, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь рассчитывать налоги и страховые взносы, работать с кадрами и ЭДО, сможете управлять финансами и использовать нейросети.

Цена со скидкой 70 %: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.