Мигрантам в три раза могут сократить срок безвизового пребывания в России

Сейчас иностранцы, которые пребывают в РФ по безвизу, могут находиться в стране в течение 90 суток. Этот срок сократят до 30 суток.

10 декабря 2025 года депутат Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект, по которому срок пребывания иностранцев из безвизовых стран сократится с 90 до 30 суток.

Это позволит более эффективно следить за перемещениями иностранцев и предотвратить возможное нарушение миграционного законодательства.

«Принятие данного законопроекта поможет сократить уровень преступности, совершаемой мигрантами. Уменьшение времени, в течение которого мигранты могут находиться в стране, может способствовать снижению рисков, связанных с их интеграцией в криминальные структуры», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас мигранты, которые прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы, могут находиться в стране 90 суток суммарно в течение одного календарного года.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.

Узнайте о новых правилах привлечения иностранцев к работе в России, смотрите запись вебинара!