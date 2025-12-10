Мигрантам в три раза могут сократить срок безвизового пребывания в России
10 декабря 2025 года депутат Федот Тумусов внес в Госдуму законопроект, по которому срок пребывания иностранцев из безвизовых стран сократится с 90 до 30 суток.
Это позволит более эффективно следить за перемещениями иностранцев и предотвратить возможное нарушение миграционного законодательства.
«Принятие данного законопроекта поможет сократить уровень преступности, совершаемой мигрантами. Уменьшение времени, в течение которого мигранты могут находиться в стране, может способствовать снижению рисков, связанных с их интеграцией в криминальные структуры», — сказано в пояснительной записке.
Сейчас мигранты, которые прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы, могут находиться в стране 90 суток суммарно в течение одного календарного года.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.
