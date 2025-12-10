😮 Минфин России введет три новых МСФО

Минфин собирается ввести в действие три новых международных стандарта финансовой отчетности. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов НПА 9 декабря 2025 года.

В России введут в действие такие стандарты МСФО:

IFRS 18 «Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности»;

IFRS 19 «Дочерние организации без обязанности отчитываться публично: раскрытие информации»;

документ МСФО «Поправки к положениям о классификации и оценке финансовых инструментов (Поправки к стандартам МСФО (IFRS) 9, МСФО (IFRS) 7 и МСФО (IFRS) 19)».

Действие МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», введенного приказом Минфина от 28.12.2015 № 217н, прекратят со дня вступления в силу для обязательного применения Международного стандарта финотчетности (IFRS) 18.