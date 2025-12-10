💇 Стало известно, какой бизнес открывали женщины в 2025 году. Интересы изменились

Чаще всего женщины регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей весной. Москва стала лидером среди регионов России по количеству новых предприятий под женским руководством.

В 2025 году женщины стали чаще открывать бизнес в сфере интернет-продаж, IT-разработки, дизайна и красоты. Интересно, что в 2024 году в лидерах была сфера строительства и оптовой торговли. Об этом сказано в исследовании Делобанка. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

В 63% случаев женщины выбирают регистрацию в качестве ИП, а не создание юридического лица. Чаще всего на открытие своего дела они решаются весной: почти 10% всех регистраций пришлось на март. Еще пиковые периоды — июль и сентябрь.

«Доля женщин в бизнесе стабильно держится на уровне 40% уже пять лет, и в перспективе мы ожидаем ее роста <…>. В последние годы женщины особенно успешно занимают ниши, которые раньше были за иностранными производителями. Они запускают свои бренды одежды, налаживают производство косметики и уверенно конкурируют в сфере информационных технологий», — сказал директор Делобанка Максим Святовцев.

По числу регистраций предпринимательниц остается Москва, где в этом году появилось 13,39% предприятий под женским руководством. На втором месте — Свердловская область (11,06%), на третьем — Калужская (6,11%).