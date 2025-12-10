8018 ЦОК ОК БСН - Мобильная
Пользователи интернета

Больше половины россиян считают скрытое применение ИИ «сигналом нечестности»

56% людей не одобряют скрывающие применение ИИ бренды.

Больше половины россиян (56%) в худшую сторону меняют отношение к брендам, если те используют ИИ, но скрывают это или не маркируют такой контент.

Такие данные получили агентство Lampa и холдинг Rambler&Co.

26% опрошенных считают, что отсутствие маркировки ИИ-контента – это «сигнал нечестности». При этом 70% респондентов уверены, что могут определять ИИ-контент.

При этом маркировка ИИ-контента смягчает отношение к нему: 16% опрошенных считают использование ИИ приемлемым как раз при условии указания на это.

82% респондентов отметили, что ИИ-контента в сети стало больше за последний год.

Самыми явными признаками таких материалов назвали:

  • чересчур «стерильный визуал» (20%);

  • шаблоны в речи (13%);

  • ошибки (13%);

  • странные детали на картинках и видео (по 13%). 

В опросе приняли участие около 128 тыс. человек.

