Больше половины россиян считают скрытое применение ИИ «сигналом нечестности»

Больше половины россиян (56%) в худшую сторону меняют отношение к брендам, если те используют ИИ, но скрывают это или не маркируют такой контент.

Такие данные получили агентство Lampa и холдинг Rambler&Co.

26% опрошенных считают, что отсутствие маркировки ИИ-контента – это «сигнал нечестности». При этом 70% респондентов уверены, что могут определять ИИ-контент.

При этом маркировка ИИ-контента смягчает отношение к нему: 16% опрошенных считают использование ИИ приемлемым как раз при условии указания на это.

82% респондентов отметили, что ИИ-контента в сети стало больше за последний год.

Самыми явными признаками таких материалов назвали:

чересчур «стерильный визуал» (20%);

шаблоны в речи (13%);

ошибки (13%);

странные детали на картинках и видео (по 13%).

В опросе приняли участие около 128 тыс. человек.