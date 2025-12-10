⚡️ Итоги дня: в Москве автомобилистов штрафуют камеры с ИИ, определили единые дни последних звонков в 2026 году, МВД предложили проверять продавцов жилья

В Москве дорожные камеры с ИИ начали штрафовать россиян на 3 тыс. рублей. Теперь камеры фиксируют остановку автомобиля в местах, где это мешает другим участникам дорожного движения.

Минтранс предлагает автоматически назначать штрафы нарушителям на водном транспорте по фото- и видеокамерам, что должно способствовать снижению числа правонарушений.

АвтоВАЗ завершит год без убытка в четвертый раз подряд. Компания не раскрывает отчеты по МСФО с 2019 года. Но по данным Renault Group, в 2020 году АвтоВАЗ получил убыток в 196 млн евро.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подписал приказ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года.

Минпросвещения определило единые дни последних звонков и выпускных в 2026 году. Последние звонки планируется провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня.

В январе-ноябре 2025 года число покупок цветов в рознице выросло на 9% год к году. Продажи срезанных цветов в денежном выражении увеличились на 12% год к году.

Крупнейшие продуктовые ретейлеры России за январь-сентябрь 2025 года открыли около 5,3 тыс. новых магазинов, что на 30% меньше, чем годом ранее.

МВД предлагают участвовать в сделках с недвижимостью для проверки продавцов жилья. В частности, предоставить право приостанавливать регистрацию сделки при выявлении признаков мошенничества.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом на неделе с 1 по 7 декабря выросла на 19,3%, а COVID-19 на 13,7% — было зафиксировано 11 тыс. случаев.

В Крыму начнут выпускать модульные дома для восстановления исторических регионов. Предпроектные показатели модульного строительства составляют примерно от 50 до 100 тыс. кв. метров жилья в год.

Банк России отмечает резкий рост выдач займов кредитными потребительскими кооперативами. Потребительских займов было выдано почти в семь раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Владислав Бакальчук перестал быть владельцем 1% Wildberries, передав свою долю бывшей супруге и основательнице маркетплейса Татьяне Ким.

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex обновила исторический максимум, превысив $62 за тройскую унцию.

Росатом договорился с «Яндексом» о строительстве электрозарядных станций (ЭЗС) в точках высокого спроса, которые укажет искусственный интеллект.

Сбер запустил на базе GigaChat персональных помощников по налогам, расходам и управлению капиталом.

В России легализуют технологию фиксированного доступа в интернет на базе стандарта 5G. Она позволяет подключать к сети квартиры и офисы на скорости до 1 Гбит/с.

В Госдуме захотели запретить Call of Duty за русофобию.