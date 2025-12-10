8026 ОК НДС на УСН Мобильная
Параллельный импорт будет действовать в 2026 году — решение Совфеда

Сенаторы одобрили закон о продлении параллельного импорта на 2026 год.

Совет Федерации одобрил закон, по которому действие механизма параллельного импорта продлят на весь 2026 год.

По параллельному импорту можно ввозить в Россию товары без разрешения правообладателей.

Правительство продолжит утверждать список товаров для параллельного импорта. Механизм действует с мая 2022 года.

Также в 2026 году кабмин сможет регулировать сроки вступления в силу нормативных актов, которые могут снизить негативные последствия санкций.

Недавно мы писали, что Минпромторг сократил перечень параллельного импорта.

НДС на УСН

НДС на УСН в 2026 году, изменения ставок, лимитов и другие новшества для бизнеса

С 2026 года стартует налоговая реформа. Она затрагивает множество бизнесов и вводит новые правила для НДС, УСН, патента и страховых взносов. Пока законопроект с изменениями окончательно не принят, но вероятность вступления его в силу довольно высока. В этом материале — обзор главных планируемых нововведений.

