Параллельный импорт будет действовать в 2026 году — решение Совфеда
Совет Федерации одобрил закон, по которому действие механизма параллельного импорта продлят на весь 2026 год.
По параллельному импорту можно ввозить в Россию товары без разрешения правообладателей.
Правительство продолжит утверждать список товаров для параллельного импорта. Механизм действует с мая 2022 года.
Также в 2026 году кабмин сможет регулировать сроки вступления в силу нормативных актов, которые могут снизить негативные последствия санкций.
Недавно мы писали, что Минпромторг сократил перечень параллельного импорта.
Нам уже поставщики заявляют повышение цен