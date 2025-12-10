Маркировка бизнес-звонков буксует: обязательная норма превратилась в платную опцию
Формально норма действует с 1 сентября 2025 года, но ответственность за ее отсутствие не предусмотрена. В результате обязательная маркировка превратилась в коммерческую услугу, которую операторы продают бизнесу — при этом условия у всех разные, а гарантии отображения нет.
Компании сталкиваются с противоречиями:
маркировку требуют, но бесплатного механизма для ее передачи не существует;
услуга тарифицируется «за попытку», что плохо ложится на корпоративную экономику;
операторы мобильной связи запрашивают полные списки клиентов фиксированных операторов, усиливая риск перетока базы в коммерческие отделы.
Ситуация осложняется блокировками: операторы фиксируют до 10% непройденных вызовов, которые мобильные сети квалифицируют как массовые, даже если это обычные рабочие звонки — от малого бизнеса до городских служб.
Отрасль ждет правил, «единого окна» и прозрачных критериев распознавания массовых вызовов. Пока же рынок живет в логике коммерческих оферт, а не регуляторной обязанности, что создает новый барьер для связи между бизнесом и клиентом.
