Маркировка бизнес-звонков буксует: обязательная норма превратилась в платную опцию

Маркировка исходящих вызовов, задуманная как обязательный механизм против мошенничества, оказалась в подвешенном состоянии.

Формально норма действует с 1 сентября 2025 года, но ответственность за ее отсутствие не предусмотрена. В результате обязательная маркировка превратилась в коммерческую услугу, которую операторы продают бизнесу — при этом условия у всех разные, а гарантии отображения нет.

Компании сталкиваются с противоречиями:

маркировку требуют, но бесплатного механизма для ее передачи не существует;

услуга тарифицируется «за попытку», что плохо ложится на корпоративную экономику;

операторы мобильной связи запрашивают полные списки клиентов фиксированных операторов, усиливая риск перетока базы в коммерческие отделы.

Ситуация осложняется блокировками: операторы фиксируют до 10% непройденных вызовов, которые мобильные сети квалифицируют как массовые, даже если это обычные рабочие звонки — от малого бизнеса до городских служб.

Отрасль ждет правил, «единого окна» и прозрачных критериев распознавания массовых вызовов. Пока же рынок живет в логике коммерческих оферт, а не регуляторной обязанности, что создает новый барьер для связи между бизнесом и клиентом.