💲 Курс доллара, евро и юаня на 11 декабря 2025 года
На 11 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,8 рублей, курс евро — 91,4.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 11 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,8998 рубля
Евро
91,3806 рубля
Юань
10,9644 рубля
Для сравнения, 10 декабря 2025 года курс доллара был 76,8084 рубля, евро — 89,4267, юаня — 10,8340.
Центробанк опросил аналитиков, которые дали прогноз курса доллара. Большинство экспертов считают, что американская валюта поднимется выше 100 рублей только в 2028 году. В декабре 2025 года курс будет на уровне 81 рубля.
