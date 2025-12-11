💲 Курс доллара, евро и юаня на 11 декабря 2025 года

На 11 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,8 рублей, курс евро — 91,4.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 11 декабря 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,8998 рубля Евро 91,3806 рубля Юань 10,9644 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 11 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 10 декабря 2025 года курс доллара был 76,8084 рубля, евро — 89,4267, юаня — 10,8340.

Центробанк опросил аналитиков, которые дали прогноз курса доллара. Большинство экспертов считают, что американская валюта поднимется выше 100 рублей только в 2028 году. В декабре 2025 года курс будет на уровне 81 рубля.

