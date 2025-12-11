8032 ЦОК ОК НДС на УСН Мобильная
С 20 декабря 2025 меняется порядок выдачи больничных после военной службы

Больничный дадут во время приостановки трудового договора, если служба уже окончена.

Минздрав уточнил порядок оформления больничных после военной службы.

Согласно приказу ведомства от 10.11.2025 № 657н, медицинские учреждения будут выдавать листок нетрудоспособности, если страховой случай наступил после военной службы по мобилизации или по контракту.

Это позволит продлить срок приостановки трудового договора работника, если он из-за болезни или ранения не вышел на работу в течение 3 месяцев после службы.

Новые правила выдачи больничных вступают в силу с 20 декабря 2025 года.

