С 20 декабря 2025 меняется порядок выдачи больничных после военной службы
Минздрав уточнил порядок оформления больничных после военной службы.
Согласно приказу ведомства от 10.11.2025 № 657н, медицинские учреждения будут выдавать листок нетрудоспособности, если страховой случай наступил после военной службы по мобилизации или по контракту.
Это позволит продлить срок приостановки трудового договора работника, если он из-за болезни или ранения не вышел на работу в течение 3 месяцев после службы.
Новые правила выдачи больничных вступают в силу с 20 декабря 2025 года.
