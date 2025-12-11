Какой будет средний размер социальной пенсии в 2026 году — рассчитали сумму

После индексации 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составит около 16,6 тысяч рублей.

Социальную пенсию проиндексируют с 1 апреля 2026 года на 6,8%. После этой даты, согласно расчетам «РИА Новости», размер выплат будет 16,6 тыс. рублей.

Социальную пенсию могут получать нетрудоспособные россияне по старости, инвалидности, в случае потери кормильца, а также когда человеку не хватает стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии.