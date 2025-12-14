В России растет число дел о банкротстве физлиц и снижается число банкротств организаций

Налоговая рассказала о типовых ошибках в 2025 году при работе с Регистром арбитражных управляющих.

Начальник отдела обеспечения процедур банкротства УФНС по Ставропольскому краю Андрей Мырадов рассказал, что в России наблюдается устойчивый рост числа дел о банкротстве физлиц и снижение банкротств организаций.

По его словам, растут поступления в бюджет от мировых соглашений в делах о банкротстве юрлиц.

«Так, в 2023 году от мировых соглашений в бюджет поступило 15 млн рублей, в 2025 году эта сумма выросла почти в 10 раз и составила 146 млн рублей», — говорится в сообщении.

За год через Регистр арбитражных управляющих (РАУ) было исполнено 537 тысяч запросов управляющих о должниках.

80% запросов с корректными данными выполняются автоматически в течение двух минут. Это ускоряет подготовку отчетов, формирование конкурсной массы и всю процедуру банкротства в интересах кредиторов.

В 2026 году функционал РАУ расширят, добавив возможность получать информацию о зависимых лицах должника.

Андрей Мырадов рассказал о типовых ошибках, которые допускают управляющие при работе с сервисом:

направление запроса до публикации судебного решения;

ошибки в указании ИНН должника;

непредоставление документов, подтверждающих родство, при запросе сведений о супругах.

Он также напомнил об обязанности конкурсного управляющего своевременно сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность от имени должника и размещать финальные отчеты по процедуре в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.