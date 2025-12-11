Кредитную историю могут разрешить смотреть на Госуслугах
Депутаты от КПРФ предлагают разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на «Госуслугах».
Предложение направили главе Минцифры Максуту Шадаеву.
«Просим Вас рассмотреть возможность внедрения списка имеющихся у гражданина кредитов на портале государственных услуг РФ, а также разработать механизм информирования о новых кредитах и займах через названный портал», — написали депутаты.
Депутат Юрий Афонин напомнил, что сейчас россияне имеют право на бесплатный запрос кредитной истории два раза в год.
Но рост случаев мошенничества говорит о том, что нужна возможность постоянного мониторинга кредитной истории.
Дополнительных затрат со стороны государства эта норма не потребует, но поможет вовремя информировать граждан о возможных случаях мошеннических действий, пояснил парламентарий.
Начать дискуссию