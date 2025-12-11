Кредитную историю могут разрешить смотреть на Госуслугах

Сейчас бесплатно запросить кредитную историю можно только два раза в год.

Депутаты от КПРФ предлагают разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на «Госуслугах».

Предложение направили главе Минцифры Максуту Шадаеву.

«Просим Вас рассмотреть возможность внедрения списка имеющихся у гражданина кредитов на портале государственных услуг РФ, а также разработать механизм информирования о новых кредитах и займах через названный портал», — написали депутаты.

Депутат Юрий Афонин напомнил, что сейчас россияне имеют право на бесплатный запрос кредитной истории два раза в год.

Но рост случаев мошенничества говорит о том, что нужна возможность постоянного мониторинга кредитной истории.

Дополнительных затрат со стороны государства эта норма не потребует, но поможет вовремя информировать граждан о возможных случаях мошеннических действий, пояснил парламентарий.