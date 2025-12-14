При расчетах между предпринимателями безналом ККТ можно не применять. Но есть исключение

ККТ нужно применять при расчетах с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.

У ИП заказывает продукцию ООО и проводит оплату с расчетного счета на расчетный счет. Нужно ли выдать чек, спросил ИП в чате ФНС.

Обстоятельства, при которых организации и ИП могут не применять ККТ при расчетах, поименованы в ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ, отметили налоговики.

Согласно п. 9 ст. 2 закона № 54-ФЗ, ККТ не применяется при осуществлении расчетов в безналичном порядке между организациями и/или ИП, но за исключением расчетов с использованием электронного средства платежа с его предъявлением.