8032 ЦОК ОК НДС на УСН Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в России запустят пивной фестиваль, выписали первый штраф за поиск экстремистских материалов, вырос спрос на домашний интернет

Подготовили обзор главных событий дня — 11 декабря 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В России зафиксирован рекордный рост подключений к домашнему интернету на фоне перебоев с мобильным. В III квартале 2025 количество новых пользователей выросло на 500 тыс.

  • В России может появиться аналог Октоберфеста. Чтобы поддержать местных пивоваров, федеральные власти планируют запустить по всей стране специализированные ярмарки пива российского розлива. 

  • Российским одежным ретейлерам продажи через собственные интернет-магазины приносят в среднем не более 10% выручки. Это значительно ниже, чем у крупнейших зарубежных брендов. Онлайн-площадки локальных сетей зачастую работают с перебоями и неудобны для пользователей. 

  • Большой театр открыл заключительную продажу билетов на «Щелкунчика». На сайте в течение дня станут доступны для покупки места на шесть спектаклей с 9 по 11 января. Первые билеты выложили в 10:00, самые дорогие стоили 50 тыс. руб. При этом все декабрьские постановки балета раскупили за четыре дня. 

  • На территории Смоленской области работа мобильного интернета ограничена на неопределенный срок из-за опасности БПЛА. 

  • Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, запрещающий в 2026 году принимать на работу мигрантов, работающих по патенту в 84 сферах экономической деятельности. 

  • Медик Сергей Глухих из Каменска-Уральского стал первым, кого оштрафовали за поиск экстремистского контента в интернете. ФСБ нашла его за 15 минут. Размер штрафа составляет от 3 до 5 тыс. рублей.

  • 7% россиян пользуются ИИ для инвестиций. Каждый пятый (22%) из числа опрошенных целенаправленно пользуется специализированными ИИ-сервисами (ChatGPT, Qwen, DeepSeek и прочими аналогами).

  • Жительницы России планируют потратить на предновогодние бьюти-процедуры в среднем 7,5 тыс. рублей. Самыми популярными услугами в сфере красоты перед новогодними праздниками стали маникюр (73%), стрижки (53%), окрашивание волос (52%) и педикюр (33%).

  • Семь из десяти россиян собираются потратить на новогодние подарки близким не более 10 тыс. рублей. При этом уложиться в сумму до 2 000 рублей планируют 21% респондентов.

  • Роскачество выдало первый веганский сертификат на энергетик. Его получила продукция со вкусом клюквы и барбариса.

  • В России в последние месяцы заметно выросло число мошеннических схем, связанных с подделкой квитанций за коммунальные услуги. Преступники используют реальные логотипы управляющих компаний, подделывают штрих-коды и копируют оформление официальных извещений. Платежи по таким документа идут на счет мошенников.

  • На Android появилась функция трансляции видео в прямом эфире во время звонка в экстренные службы. Пока что это доступно в трех странах: США, в некоторых регионах Мексики и Германии.

  • Ежемесячная аудитория «VK видео» в ноябре 2025 года составила 77 млн, а в первой неделе декабря ежедневная аудитория видеосервиса превысила 40 млн человек.

  • Гуманитарии оказались востребованы в IT: бизнесу не хватает квалифицированных тренеров искусственного интеллекта (AI-тренеров), зарплаты таких специалистов достигают 300 тысяч рублей в месяц.

  • Французский суд наложил арест на 100% акций Google France по заявлению российского ООО «Гугл». Обеспечительные меры наложены, чтобы предотвратить возможные попытки Google инициировать банкротство своей французской дочки.

Автор

Максим Игоревич
Бухгалтеры

Главбух — тоже КДЛ. Почему в 2025 году средний чек вашей ответственности составит 81 млн рублей

«Я человек маленький, мне сказали — я провела». Эту фразу я слышу регулярно, когда к нам приходят спасать личные активы. Но статистика Верховного Суда за 2024 год безжалостна: количество исков к бухгалтерам выросло на 28%, а средняя сумма взыскания — 81 миллион рублей.

6
Татьяна

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет