За незаконную торговлю новогодними товарами предусмотрен штраф

Россиян, торгующих в непредназначенном месте, могут оштрафовать до 5 тыс. рублей.

За незаконную торговлю новогодними елками, мандаринами и другими товарами с использованием автомобилей во дворах жилых домов грозит штраф до 200 тыс. рублей. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По его словам, фиксируются случаи, когда люди хотят подзаработать и продают товары прямо из багажников автомобилей во дворах своих домов. Как правило, это елки, мандарины и даже красная икра.

«Хочу напомнить, что за незаконную торговлю из машины в России предусмотрены штрафы: для граждан — от 2,5 до 5 тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей», — сказал Аксененко.

Организация такой торговли нарушает не только закон, но и санитарные нормы, так как при этом не соблюдаются условия хранения и отпуска продукции.

Особенно это касается пищевых продуктов, например, икры.

«Отравиться таким товаром очень просто, поэтому стоит дважды подумать, прежде чем совершать покупки в таких точках, это может быть опасно для здоровья», — предупредил депутат.

За повторное нарушение нормы в течение года штрафные санкции вырастут:

для физлиц — 5 тысяч рублей;

для ИП и должностных лиц — 50 тысяч;

для юрлиц — 500 тыс. рублей.

По поводу несанкционированной торговли он рекомендует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ. Там должны зафиксировать факт нарушения и направить обращение в контролирующие органы — административные инспекции, муниципальные службы или полицию.

Также жалобы на неправомерное использование придомовой зоны можно отправить через Госуслуги или через орган местного самоуправления. К обращению депутат посоветовал прикладывать фото- и видеоматериалы.