Путин: государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме
11 декабря 2025 года Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%. Этот показатель будет выше той инфляции, которую ожидают по итогам 2025 года.
Вторая индексация будет 1 апреля 2026 года, но она коснется уже социальных пенсий. Они вырастут вместе с прожиточным минимумом пенсионера.
«В любых условиях государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме», — сказал Владимир Путин.
Также он добавил, что средства на индексацию пенсий уже заложили в федеральный бюджет и бюджет СФР. Фонд имеет надежную доходную базу благодаря растущим реальным заработным платам.
Комментарии2
Благодаря реально растущему мрот, ниже которого нельзя, а вот чтобы реально росли ЗП как-то не видно
Если всё так радужно, то отчего появляются разговоры о "самозапрете на 10 лет" выхода на пенсию?