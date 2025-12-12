Путин: государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме

Благодаря росту реальных зарплат в 2025 году в Социальном фонде есть деньги на индексацию пенсий в 2026-м.

11 декабря 2025 года Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%. Этот показатель будет выше той инфляции, которую ожидают по итогам 2025 года.

Вторая индексация будет 1 апреля 2026 года, но она коснется уже социальных пенсий. Они вырастут вместе с прожиточным минимумом пенсионера.

«В любых условиях государство должно гарантировать пенсионное обеспечение граждан в полном объеме», — сказал Владимир Путин.

Также он добавил, что средства на индексацию пенсий уже заложили в федеральный бюджет и бюджет СФР. Фонд имеет надежную доходную базу благодаря растущим реальным заработным платам.