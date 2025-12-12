Эксперт объяснил, что важно для заказчиков при поиске и выборе исполнителя услуг. В том числе бухгалтерских

Находить клиентов на бухгалтерские услуги в 2026 году можно на платформах, например, Авито.

На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Артур Хачатрян — менеджер по работе с ключевыми клиентами, специалист по продвижению бухгалтерских услуг — рассказал, какие критерии важны для заказчиков при выборе исполнителя деловых услуг.

Так, по данным исследования заказчиков услуг от Авито и ORO (февраль 2025):

33% — смотрит на подробное описание услуг;

28% — интересует рейтинг и отзывы в профиле;

25% — возможность получить услугу срочно;

25% — количество выполненных заказов;

25% — доступность и скорость ответа;

21% — наличие портфолио.

Эксперт добавил, что по данным внутренней аналитики Авито за ноябрь 2025 года чаще всего пользователи в поиске набирают — бухгалтер, бухгалтерские услуги, бухгалтер удаленно, налоговый вычет, заполнение декларации 3-НДФЛ, бухгалтер для ИП, бухгалтер маркетплейсов, налоговый консультант, консультация бухгалтера.