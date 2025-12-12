8043 ЦОК КПП Осно mobile
Эксперт объяснил, что важно для заказчиков при поиске и выборе исполнителя услуг. В том числе бухгалтерских

Находить клиентов на бухгалтерские услуги в 2026 году можно на платформах, например, Авито.
На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Артур Хачатрян — менеджер по работе с ключевыми клиентами, специалист по продвижению бухгалтерских услуг — рассказал, какие критерии важны для заказчиков при выборе исполнителя деловых услуг.

Так, по данным исследования заказчиков услуг от Авито и ORO (февраль 2025):

  • 33% — смотрит на

    подробное

    описание услуг;

  • 28% — интересует

    рейтинг и отзывы

    в профиле;

  • 25% —

    возможность получить

    услугу срочно;

  • 25% —

    количество

    выполненных заказов;

  • 25% —

    доступность

    и скорость ответа;

  • 21% —

    наличие

    портфолио.

Эксперт добавил, что по данным внутренней аналитики Авито за ноябрь 2025 года чаще всего пользователи в поиске набирают — бухгалтер, бухгалтерские услуги, бухгалтер удаленно, налоговый вычет, заполнение декларации 3-НДФЛ, бухгалтер для ИП, бухгалтер маркетплейсов, налоговый консультант, консультация бухгалтера.

