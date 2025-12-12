Эксперт объяснил, что важно для заказчиков при поиске и выборе исполнителя услуг. В том числе бухгалтерских
На IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» Артур Хачатрян — менеджер по работе с ключевыми клиентами, специалист по продвижению бухгалтерских услуг — рассказал, какие критерии важны для заказчиков при выборе исполнителя деловых услуг.
Так, по данным исследования заказчиков услуг от Авито и ORO (февраль 2025):
33% — смотрит на
подробное
описание услуг;
28% — интересует
рейтинг и отзывы
в профиле;
25% —
возможность получить
услугу срочно;
25% —
количество
выполненных заказов;
25% —
доступность
и скорость ответа;
21% —
наличие
портфолио.
Эксперт добавил, что по данным внутренней аналитики Авито за ноябрь 2025 года чаще всего пользователи в поиске набирают — бухгалтер, бухгалтерские услуги, бухгалтер удаленно, налоговый вычет, заполнение декларации 3-НДФЛ, бухгалтер для ИП, бухгалтер маркетплейсов, налоговый консультант, консультация бухгалтера.
