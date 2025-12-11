💣 Ряховский: бухгалтерам нужно уважать себя и не подписывать отчетность за директоров

Согласно федеральному профстандарту бухгалтера, специалист должен вести учет и составлять отчетность, а не отправлять ее, тем более, нарушая закон, пользуясь электронной подписью директора.

В ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» налоговый консультант Дмитрий Ряховский призвал бухгалтеров уважать свой труд и не брать на себя лишнюю ответственность.

Он рассказал ситуацию, с которой столкнулся специалист по учету на аутсоре. По делу клиента к бухгалтеру пришли налоговики и нашли в ящике электронные цифровые подписи всех клиентов. Это прямое нарушение закона — нельзя за клиента сдавать никакие документы и отчеты.

Налоговый консультант Дмитрий Ряховский на IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026».

Эксперт напомнил про железный принцип «кто подписал — тот и сел». Всегда можно сослаться на профессиональный стандарт бухгалтера, в котором есть ведение учета, составление отчетности, но не отправление.

«Сейчас XXI век, у всех директоров есть ноутбуки, чтобы подписать документы. А если они не будут успевать — это не проблемы бухгалтеров. Уважайте себя и не позволяйте перекладывать на вас ответственность», — заявил Дмитрий Ряховский.

Также он добавил, что разделить риски с бухгалтером хотят все учредители, но никто не станет делить прибыль. Поэтому важно отказываться от невыгодных условий и просить клиентов носить с собой ЭЦП.