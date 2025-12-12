💲 Курс доллара взлетел до 79 рублей
Банк России установил курс доллара США 79,3 рублей, евро стоит 92,9.
На 12 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,3 рублей, курс евро — 92,9.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 12 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
79,3398 рубля
Евро
92,9384 рубля
Юань
11,1867 рубля
Для сравнения, 11 декабря 2025 года курс доллара был 77,8998 рубля, евро — 91,3806, юаня — 10,9644.
В обзоре финансовых рынков Центробанк связывает стабильный рубль в ноябре 2025 года со снижением спроса на валюту со стороны импортеров до 2,2 трлн рублей. Кроме того, экспортеры сократили продажу валюты на 17% — до 6,9 млрд долларов.
