💲 Курс доллара взлетел до 79 рублей

На 12 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,3 рублей, курс евро — 92,9.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 12 декабря 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 79,3398 рубля Евро 92,9384 рубля Юань 11,1867 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 12 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 11 декабря 2025 года курс доллара был 77,8998 рубля, евро — 91,3806, юаня — 10,9644.

В обзоре финансовых рынков Центробанк связывает стабильный рубль в ноябре 2025 года со снижением спроса на валюту со стороны импортеров до 2,2 трлн рублей. Кроме того, экспортеры сократили продажу валюты на 17% — до 6,9 млрд долларов.

