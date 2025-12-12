В Краснодарском крае на поддержку предпринимателей выделили 2,2 млрд рублей

На 2025 год малый и средний бизнес Кубани занимает четвертое место по числу МСП во всей России.

По данным на октябрь 2025 года, по программе господдержки бизнесу выделили 465,3 млн рублей из бюджета Краснодарского края.

С января по октябрь 2025 года фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал 700 микрозаймов представителям малого и среднего бизнеса, а также самозанятым. Общий объем средств — 2,2 млрд рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».

С начала 2025 года число представителей малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае выросло на 13,2 тыс. или на 4,3%. Это 41% от общего числа предприятий в Южном Федеральном округе.

В регионе лидирует торговля (35,6% МСП), сфера транспортировки и хранения (10,5%), строительство (9,2%), операции с недвижимостью (7,6%), а также профессиональная, научная и техническая деятельность (7%). На гостиничный бизнес и общепит приходится 5%, обрабатывающие производства занимают 5%, а сельское хозяйство — 4,3%.