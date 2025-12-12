В Краснодарском крае на поддержку предпринимателей выделили 2,2 млрд рублей
По данным на октябрь 2025 года, по программе господдержки бизнесу выделили 465,3 млн рублей из бюджета Краснодарского края.
С января по октябрь 2025 года фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал 700 микрозаймов представителям малого и среднего бизнеса, а также самозанятым. Общий объем средств — 2,2 млрд рублей. Об этом пишет «Комсомольская правда».
С начала 2025 года число представителей малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае выросло на 13,2 тыс. или на 4,3%. Это 41% от общего числа предприятий в Южном Федеральном округе.
По всей России Кубань на четвертом месте по числу МСП.
В регионе лидирует торговля (35,6% МСП), сфера транспортировки и хранения (10,5%), строительство (9,2%), операции с недвижимостью (7,6%), а также профессиональная, научная и техническая деятельность (7%). На гостиничный бизнес и общепит приходится 5%, обрабатывающие производства занимают 5%, а сельское хозяйство — 4,3%.
☀️ Конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!
Краснодар — родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.
Спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях.
Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.
Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась.
Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет!
