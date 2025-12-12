На поддержку промышленных инициатив выделили более 966 млн рублей

Более 966 млн рублей дополнительно выделено в 2025 году на реализацию проектов в сфере импортозамещения, на модернизацию и расширение производства.

Распоряжение от 11 декабря 2025 года № 3701-р опубликовано на сайте Правительства.

Средства из резервного фонда кабмина направят Фонду развития промышленности. Льготные займы получат предприятия, которые занимаются разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги. С помощью допфинансирования продолжат поддержку таких проектов.

В 2025 году Фонд развития промышленности уже был докапитализирован Правительством на 20 млрд рублей. Всего этот фонд поддерживает свыше 2 тыс. проектов в машиностроении, станкостроении, электронике, химической, медицинской, биофармацевтической и легкой промышленности.