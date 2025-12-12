🎄 Большинство россиян выделяет на новогодние подарки до 10 тыс. рублей

21% хочет уложиться в сумму до 2 000 рублей, а 2% потратят более 30 000.

70% россиян собираются потратить на новогодние подарки близким до 10 тыс. рублей.

Такие результаты получил в ходе исследования холдинг «Ромир».

«Уложиться в сумму до 2 000 рублей планируют 21% респондентов», — уточнили эксперты.

От 2 001 до 5 000 рублей на подарки собираются потратить 26% россиян, от 5 001 до 10 000 – 23%, от 10 001 до 15 000 рублей – 10%, от 15 001 до 20 000 рублей – 4%, а более 30 000 рублей – 2%.

Также 51% россиян точно планируют наряжать елку и украшать дом к Новому году. Еще 22% сделают это, если будет настроение. Не будут готовиться к празднику 14% опрошенных, а 13% еще не приняли решение.

Наиболее активными в желании украсить дом оказались россияне в возрасте 35-44 лет (60%), что может быть связано с наличием в семье маленьких детей.

При этом в Уральском федеральном округе наряжать дома елку планируют 71% опрошенных, а в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке – только 32% и 27% соответственно.

33% россиян будут украшать дом и наряжать елку в середине декабря (33%), еще 32% — за неделю до Нового года, а 19% — уже украсили дом.

В опросе приняли участие 1 200 респондентов в возрасте от 18 лет.