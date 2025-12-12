В России создали Ассоциацию развития малых технологических компаний

Чтобы бизнес мог эффективно обмениваться практиками и отстаивать свои интересы, появилась новая Ассоциация для технологических компаний.

У технологических компаний появилась своя Ассоциация, которая будет защищать права бизнеса и анализировать проблемы отрасли. Ее цель — скоординировать взаимодействие между участниками рынка, институтами развития и государственными органам. Это нужно для обмена практиками и роста технологических компаний.

«В числе задач Ассоциации — анализ проблем, с которыми сталкиваются технологические компании, и подготовка предложений по необходимым изменениям. Будем работать с болевыми точками отрасли. В этой связи видим потребность в центре постоянного диалога, которым и должна стать Ассоциация», — сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Сейчас в реестре малых технологических компаний 6,4 тыс. организаций, их суммарная выручка — 1,2 трлн рублей. К 2030 году ожидается, что список будет из 12 тыс. компаний с общим заработком 2,1 трлн.