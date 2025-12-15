За продажу просрочки и немаркированной продукции введут «автоштрафы»

Кабмин подготовил законопроект о совершенствовании цифрового контроля за товарами.

12 декабря 2025 года Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в КоАП, которые позволят внедрить в России механизм автоматического наложения штрафов за продажу просроченных товаров и немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции.

Об этом сообщил аппарат вице-премьера – руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

«Правительство внесло на рассмотрение Госдумы поправки в КоАП, которые позволят внедрить механизм "автоштрафов" за продажу просроченных товаров и немаркированной табачной и никотинсодержащей продукции», — говорится в сообщении.

Привлекать к ответственности виновных лиц будут на основании сведений, полученных из ИС мониторинга за оборотом товаров. Выездные проверки проводить не будут.

Уведомление о назначении штрафа придет в личный кабинет контролируемого лица на Госуслугах.

Обжаловать постановление по делу об административном правонарушении можно будет в течение 10 дней со дня получения копии через Госуслуги.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.