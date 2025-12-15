Эксперт рассказала, кто выйдет на пенсию в 2026 году

В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Это будет последний год переходного периода по повышению пенсионного возраста.

Об этом рассказала эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.

«Далее выход на пенсию будет осуществляться по общему правилу: для мужчин – в 65 лет, для женщин – в 60 лет», — отметила Подольская.

Но можно не выходить на пенсию по достижению этого возраста, что даст право на премиальные коэффициенты повышения фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), добавила она.

За первый год отложенной пенсии размер фиксированной выплаты увеличивается на 5,6%, а стоимость ИПК повышается на 7%. Это будет актуально для тех, у кого не накоплено минимальное количество ИПК для выхода на пенсию, пояснила Подольская.