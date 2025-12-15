Эксперт рассказала, кто выйдет на пенсию в 2026 году
В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Это будет последний год переходного периода по повышению пенсионного возраста.
Об этом рассказала эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.
«Далее выход на пенсию будет осуществляться по общему правилу: для мужчин – в 65 лет, для женщин – в 60 лет», — отметила Подольская.
Но можно не выходить на пенсию по достижению этого возраста, что даст право на премиальные коэффициенты повышения фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), добавила она.
За первый год отложенной пенсии размер фиксированной выплаты увеличивается на 5,6%, а стоимость ИПК повышается на 7%. Это будет актуально для тех, у кого не накоплено минимальное количество ИПК для выхода на пенсию, пояснила Подольская.
Комментарии3
Дожить бы до этой пенсии...
По прогнозу на 2025 год, общая средняя продолжительность жизни в России составит 73,5 года. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин — 67,7 года, женщин — 79,3 года.
2 года и 7 месяцев длится пенсия мужчины.
да можно и вообще отказаться!
Мне вот интересно, а никто не пробовал ПРЕДЛОЖИТЬ (всего лишь ПРЕДЛОЖИТЬ) депутатам, чиновникам, главам регионов или районов.... от своей зарплаты отказаться?
Нет, ну а чё.....
Я же не про фактическую отмену сейчас говорю. А всего лишь о ВОЗМОЖНОСТИ получения той или иной выплаты!
Вот пенсионерам - предлагают.... можешь! Я считаю нормально.
А предложенным мной категориям почему подобных предложений не поступает? Пусть тоже имеют возможность выбора!
или это другое?