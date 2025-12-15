Доходы от ведения бизнеса увеличились на 28% по сравнению с 2024 годом

От предпринимательской деятельности россияне получили 6,7 трлн рублей. Это на 28,4% больше, чем в 2024 году.

С января по сентябрь 2025 года доходы россиян-предпринимателей достигли рекорда минимум за пять лет. По сравнению с 2024 годом они выросли на 28%, до 6,7 трлн рублей.

Совокупные доходы составили 90,5 трлн рублей, что на 18% больше, чем в 2024 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные обзора «Доходы и расходы населения» НИУ ВШЭ.

Основную часть доходов (60%) составила оплата труда (+54,9 трлн рублей). На втором месте социальные выплаты (+17% или 15,5 трлн). 8 трлн рублей принес заработок от собственности и предпринимательской деятельности. С января по сентябрь доход от ведения бизнеса составил 6,7 трлн. Это рекорд как минимум с 2020 года, поскольку более ранней статистики нет.

Прирост доходов предпринимателей составил 28,4% или 17,4% с учетом инфляции. В 2024 году показатель был 7%, а в 2023 — 6,8%.

Такую динамику связывают с развитием самозанятости и микробизнеса, который торгует на маркетплейсах. Все больше людей стали открывать свое дело.

«Порог входа в малый бизнес снизился: регистрация простая, налоговые режимы понятные, а благодаря цифровым сервисам даже небольшой поток заказов можно превратить в стабильный заработок», — сказал член совета МРО «Деловая Россия» Андрей Глушкин.

Положительным фактором стал рост спроса на услуги и инфляция, которая повлияла на реальный прирост доходов.

Также на фоне низкой безработицы растет число людей, которые не только получают зарплату, но и берут заказы как самозанятые, чтобы иметь дополнительный доход. Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин связывает рост доходов от предпринимательства с дефицитом рынка труда. Крупные компании вынуждены повышать зарплаты, что сказывается на ИП и самозанятых, которые могут повысить цены на свои услуги.

Поддержать тенденцию на стабильный спрос внутри страны смогут понятные правила игры и умеренная налоговая нагрузка на малый и средний бизнес, а также развитие логистики, упрощение выхода на рынок и усиление доверия к локальным брендам.