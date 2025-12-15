Как отразить в учете новогодние расходы, новые правила зачета по ЕНС и новая форма РСВ в 2026 году: экспертные разборы за неделю
Когда туроператоры могут не платить НДС: условия применения льготы. Мини-курс
Раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций: когда можно не вести. Мини-курс
Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение
Изменения по патенту и УСН в 2026 году: как считать доход, выбрать ставку НДС, расчет налоговой нагрузки, риски. Конспект вебинара с видео
Как заключить договор аренды земли с частным собственником. Мини-курс
Как учесть в бухгалтерском и налоговом учете покупку кофе и чая для сотрудников
Можно ли использовать переписку в мессенджере как доказательство для суда. Мини-курс
Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписки Клерк.Премиум и Клерк.Плюс.
Начать дискуссию