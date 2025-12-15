8044 ЦОК КПП БСН mobile
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Обучение для бухгалтеров

Как отразить в учете новогодние расходы, новые правила зачета по ЕНС и новая форма РСВ в 2026 году: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 1 по 7 декабря 2025 года.

  1. Типовой устав: что это такое и кому подойдет. Мини-курс

  2. Исполнительный лист при увольнении: что делать работодателю

  3. Когда туроператоры могут не платить НДС: условия применения льготы. Мини-курс

  4. Зачет по ЕНС: новые правила-2026

  5. Раздельный учет облагаемых и необлагаемых НДС операций: когда можно не вести. Мини-курс

  6. Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение

  7. Изменения по патенту и УСН в 2026 году: как считать доход, выбрать ставку НДС, расчет налоговой нагрузки, риски. Конспект вебинара с видео

  8. Как заключить договор аренды земли с частным собственником. Мини-курс

  9. Как учесть в бухгалтерском и налоговом учете покупку кофе и чая для сотрудников

  10. Можно ли использовать переписку в мессенджере как доказательство для суда. Мини-курс

  11. Новая форма РСВ в 2026 году: что изменится

Полный каталог вышедших разборов смотрите здесь. Все разборы входят в подписки Клерк.Премиум и Клерк.Плюс.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет