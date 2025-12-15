Сдать декларацию можно после закрытия ИП

После снятия с учета в качестве ИП для отправки отчетности можно использовать КЭП физлица.

ИП закрывается в декабре 2025 года и спрашивает в чате ФНС – можно ли отправить декларацию УСН за 2025 год в январе 2026 по ЭЦП через ЛК налогоплательщика, или электронная подпись прекратит действие до срока подачи закрывающей декларации.

После прекращения предпринимательской деятельности и снятия с учета в налоговом органе в качестве ИП для направления налоговой отчетности в электронной форме с использованием КЭП физлица можно воспользоваться сервисом НБО либо услугами операторов ЭДО, ответили налоговики.

