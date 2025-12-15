Как уплатить взносы за директора при ликвидации компании в упрощенном порядке

Организация должна платить взносы за директора с МРОТ пропорционально с 1 января 2026 по дату исключения компании из реестра.

В чате ФНС продолжают задавать вопросы об уплате страховых взносов за директора компании. Это нужно делать с 1 января 2026 года. Однако пользователь решил уточнить, что делать, если срок упрощенной ликвидации компании истекает 15 января 2026 года.

Представитель ФНС объяснил, что страховые взносы исчисляются пропорционально с 1 января 2026 года по дату исключения компании из ЕГРЮЛ.

«Представить отчетность при ликвидации в упрощенном порядке рекомендуем не позднее чем за 1 рабочий день до дня исключения юрлица из ЕГРЮЛ», — сказано в чате ФНС.

Также налоговики рекомендуют обратиться в инспекцию по месту учета, чтобы уточнить детали.