📨 Снять с квартиры юридический адрес организации можно удаленно

Заявление можно отправить через сервис ФНС, если есть УКЭП.

Налогоплательщик хочет снять со своей квартиры юридический адрес организации, но лично сделать это не может.

Налоговики рассказали, как сделать это дистанционно.

Государственная регистрация юрлица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, по которому осуществляется связь с организацией.

«Рекомендуем руководителю организации подать заявление в регистрирующий орган. Заявление можно направить в электронном виде через сервис ФНС "Государственная онлайн-регистрация бизнеса", если у руководителя есть усиленная квалифицированная электронная подпись», — посоветовали инспекторы в чате ФНС.

Также заявление можно подать через нотариуса, засвидетельствовав подлинность подписи руководителя, либо по почте с нотариальным заверением подписи.