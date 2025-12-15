У ФНС новый список стран, где есть автоматический обмен финансовой информацией

Налоговики автоматически обмениваются информацией с 71 страной и с 9 территориями.

Минфин зарегистрировал приказ ФНС от 14.10.2025 № ЕД-7-17/883@, в котором обновлен список стран с автоматическим обменом финансовой информацией. Теперь в перечне 71 государство и 9 территорий.

Из списка исключили Британские Виргинские острова, Бермуды, Гибралтар, Теркс и Кайкос.

В перечень добавили Таиланд, Монголию, Молдову, Кению, Уганду, Папуа-Новую Гвинею, Сенегал, Тринидад и Тобаго, Сен-Мартен.

Если страна перестала входить в список автоматического обмена финансовой информацией, то начнут действовать ограничения на зачисление средств на банковские счета, открытые в этом государстве. Если обмен ведется, то ограничений не будет.