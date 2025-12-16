🎄 Россияне рассказали, что хотят в подарок на Новый год

Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год. Опрос провела микрофинансовая компания «Займер».

«Предпочтения россиян в отношении новогодних подарков остаются неизменными на протяжении последних лет: каждый третий (31,4%) хотел бы получить на Новый год деньги, 20,7% — гаджеты и электронику, 13,3% — бытовую технику или товары для дома. Замыкают топ-5 подарков парфюмерия и косметика (10,1%) и мини-путешествие (8,0%)», — говорится в исследовании.

Удачным временем для покупки подарков 44,7% россиян назвали последние дни декабря – когда будут распродажи. Еще 43,6%опрошенных покупают подарки заранее, в первой половине декабря, чтобы избежать толп и очередей. При этом 11,7% уже купили подарки.

Кроме того, большинство россиян сказали, что не планируют урезать расходы на подарки близким, добавили аналитики.

В ходе опроса узнали мнение более 3 тысяч человек.