Система «Мир» проводит 80 млн транзакций в сутки

С момента запуска карт «Мир» суммарный объем операций по ним достиг 101 трлн рублей.

«За десять лет работы платежной системы "Мир" выпущено почти 470 млн национальных карт, по которым проведено около 86 млрд межбанковских операций», — сказал генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

В 2025 году система обрабатывала около 80 млн транзакций в сутки. Чаще всего по картам «Мир» оплачивают покупки в супермаркетах, в общепите, а также проезд в общественном транспорте.

Сейчас система развивает биометрические сервисы и усиливает безопасность платежей. Карты «Мир» работают с 2015 года.